«Я пытался убедить его перейти в «Арсенал», но он просто рассмеялся». Эдегор — о Холанде

Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор признался, что пытался уговорить своего соотечественника Эрлинга Холанда перейти в его команду. Однако форвард дортмундской «Боруссии» выбрал «Манчестер Сити».

«Мы разговариваем каждый день, у нас есть чат в Snapchat с несколькими игроками из сборной Норвегии. Холанд — отличный парень и игрок. К несчастью для нас, для «Сити» он будет отличным нападающим и забьёт несколько голов. Я желаю ему всего наилучшего, кроме тех матчей, когда мы будем играть друг против друга.

Да, я пытался убедить его перейти в «Арсенал». Когда наши фанаты выкладывали мою фотографию с Эрлингом в футболках, я сразу же отправил их ему. Я старался, но, к сожалению, этого было недостаточно! Он просто рассмеялся. Холанд — забавный человек», — приводит слова Эдегора Four-Four-Two.

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