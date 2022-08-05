Сёмин: если есть иностранцы, которые явно сильнее наших, почему нужно от них отказываться?

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к тому, что богатые клубы в условиях международной изоляции стараются удержать легионеров, продлевают с ними контракты и приобретают новых иностранных футболистов.
«Ясно, что фокус должен быть на своих футболистах. И тренерах, кстати, тоже. Но если есть иностранцы, которые явно сильнее наших, почему нужно от них отказываться при наличии финансовых возможностей? Клуб получит развитие, российские игроки будут тянуться и впитывать, так устроен футбол. Нет возможностей — придётся ориентироваться на своих, искать пополнение в школах и академиях», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила легионерам приостанавливать действие контрактов с клубами РПЛ до 30 июня 2023 года.
- 5 августа 2022
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