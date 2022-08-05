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Терюшков: «Химки» полны решимости обыграть «Торпедо» в «Химки Арена Дерби»

Терюшков: «Химки» полны решимости обыграть «Торпедо» в «Химки Арена Дерби»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о предстоящей игре команды с «Торпедо» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Будет тяжёлая игра с «Торпедо». Хотелось бы, чтобы «Химки» выиграли, ведь играем дома, очки нам нужны — тем более в игре с прямым конкурентом. Не получилось зацепить очки в Ростове, но мы полны решимости забрать три очка в этом «Химки Арена Дерби», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В стартовых трёх турах чемпионата России на счету подмосковной команды четыре набранных очка (седьмая строчка в турнирной таблице). Матч с «Торпедо» состоится 7 августа.

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