Источник: экс-форвард «Ливерпуля» Бентеке перешёл в «Ди-Си Юнайтед»

Клуб МЛС «Ди-Си Юнайтед» заключил контракт с бельгийским нападающим «Кристал Пэлас» Кристианом Бентеке. Об этом сообщает журналист Том Богерт в «Твиттере». По сведениям источника, американский клуб успел заключить сделку с 31-летним футболистом вчера, 4 августа, перед самым окончанием трансферного окна в лиге.
Бентеке — воспитанник бельгийского «Стандарда». В 2012 году Кристиан был продан в «Астон Виллу». За английскую команду в трёх сезонах нападающий забил 49 голов и отдал 12 результативных передач в 101 матче, после чего был продан в «Ливерпуль» за € 46,5 млн.
Однако закрепиться на «Энфилде» Бентеке не сумел (42 игры, 10 голов, 6 результативных передач) и через сезон был продан в «Кристал Пэлас» за € 31,2 млн. Соглашение с «орлами» у Кристиана истекало летом 2023-го.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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