Александр Григорян сравнил зарплаты футболисток в России и Италии
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Главный тренер женского клуба ЦСКА Александр Григорян сравнил зарплаты футболисток в России и Италии.
«В 2005 году мы выиграли Кубок Италии. Тогда в Италии женский футбол полностью отсутствовал и они для популяризации делали открытый Кубок страны. Там очень консервативно относились к женскому футболу, как у нас на Кавказе, особенно южная Италия. И что случилось? Сейчас футболистки в ведущих командах Серии А получают € 10–15 тыс.
Это можно считать несерьёзным занятием, если сегодня некоторые девушки зарабатывают такие бабосы? У нас максимальные зарплаты — $ 5–6 тыс. в месяц. Это получают единицы, а так очень скромно», — сказал Григорян в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».
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