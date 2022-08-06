Мадридский «Реал» продал своего воспитанника Гутьерреса в «Жирону»

Защитник структуры мадридского «Реала» Мигель Гутьеррес подписал полноценный контракт на пять лет с «Жироной». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных» на официальном сайте. Появилась информация, что каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока € 4 млн.

Гутьеррес перебрался в академию «Реала» из «Хетафе» в 10-летнем возрасте. За первую команду мадридцев Мигель вышел на поле в 10 матчах, отметившись двумя результативными передачами. Вместе с «Реалом» Гутьеррес выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

В составе сборной Испании U19 Гутьеррес стал чемпионом Европы в 2019 году. Мигель играл за молодёжные команды Испании разных возрастов, но в главную сборную ещё не привлекался.

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