Суперкубок УЕФА: «Реал» Мадрид — «Айнтрахт» на большом экране!
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10 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт». Действующие победители двух самых престижных футбольных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы – дадут официальный старт новому сезону в еврокубках.
Впервые матч за Суперкубок Европы покажут на большом экране сразу в нескольких кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк». Трансляция матча начнется 10 августа в 22:00 мск. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.
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