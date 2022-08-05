Суперкубок УЕФА: «Реал» Мадрид — «Айнтрахт» на большом экране!

10 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт». Действующие победители двух самых престижных футбольных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы – дадут официальный старт новому сезону в еврокубках.



Впервые матч за Суперкубок Европы покажут на большом экране сразу в нескольких кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк». Трансляция матча начнется 10 августа в 22:00 мск. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.