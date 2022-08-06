Источник: «Зенит» готов заплатить за защитника «Фенербахче» € 8–10 млн, турки хотят больше

«Зенит» не оставляет попыток подписать венгерского центрального защитника Аттилу Салаи, выступающего за турецкий «Фенербахче». Чемпион России предлагает за футболиста сумму порядка € 8–10 млн, но стамбульцы желают выручить на трансфере не менее € 12 млн, сообщает Sport24.



При этом, по информации издания, знакомый с ситуацией источник отметил, что на данный момент такая сумма является для «Зенита» слишком большой.



Салаи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. До турецкого этапа карьеры он выступал за кипрский «Аполлон» (Лимасол). Контракт Салаи со стамбульцами рассчитан до конца июня 2025-го. В сезоне-2021/22 венгр принял участие в 43 матчах «Фенербахче» во всех турнирах. В них он получил восемь жёлтых карточек.



У Салаи за плечами 27 матчей за национальную сборную Венгрии, куда он вызывается с 2019 года. В июне 2022 года он отыграл без замен все четыре поединка команды в стартовавшем розыгрыше Лиги наций – с Италией (1:2), Германией (1:1) и дважды с Англией (1:0, 4:0).