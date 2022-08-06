Акинфеев назвал пять лучших футболистов сезона в РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил лучших, по его мнению, игроков на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Если брать по первым турам, то из голкиперов — Матвей Сафонов, из полевых игроков — Клаудиньо и Малком. Если брать нашу команду, которую я вижу каждый день, то выделю Карраскаля. Еще мне очень нравится, как играет Захарян. Если у него всё в дальнейшем будет правильно в голове, то это будет топ топ топ», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

После трех туров чемпионата России по футболу «Зенит», «Спартак» и ЦСКА набрали по 7 очков и находятся на первых трёх местах в турнирной таблице соответственно. Действующим чемпионом турнира является питерский «Зенит», который в новом сезоне уже успел стать обладателем Суперкубка страны.