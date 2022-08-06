«Урал» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 6 августа, в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступит Сергей Цыганок (Владивосток).
«Спартак» в трёх матчах набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.
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