Федерация футбола Франции не одобрила контракт тренера Кристофа Галтье с «ПСЖ»

Федерация футбола Франции (FFF) не одобрила контракт «ПСЖ» с новым главным тренером Кристофом Галтье, сообщает L'Equipe.



По информации источника, причиной стали проблемы Галтье с тренерской лицензией категории Pro. Сообщается, что специалист не прошёл переподготовку, которая является обязательной для каждого тренера раз в три года согласно регламенту. Теперь Галтье придётся писать письмо в FFF с просьбой отсрочить переподготовку до следующего международного перерыва.

В июле «ПСЖ» объявил о назначении Галтье на пост главного тренера. Соглашение между клубом и тренером рассчитано до конца сезона-2023/2024. Контракт не подразумевает опцию дальнейшего продления. Ранее Кристоф был тренером «Ниццы».

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