«Ахмат» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 6 августа, в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогать ему будут ассистенты Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). В роли резервного рефери выступит Максим Перезва (Раменское).



Санкт-петербургский «Зенит» набрал в трёх матчах семь очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Ахмат» (4) — на восьмом месте.