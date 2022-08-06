Виктор Мозес покинул стадион на костылях после матча «Урал» — «Спартак»
Поделиться
Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес после матча красно-белых с екатеринбургским «Уралом» покинул стадион на костылях, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В первом тайме игрок получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. На 32-й минуте 31-летнего футболиста заменил полузащитник Михаил Игнатов.
Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Голы на счету Квинси Промеса и Михаила Игнатова.
Красно-белые нанесли 26 ударов по воротам соперника, из них 10 — в створ.
«Спартак» набрал 10 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У «Зенита» (7) и ЦСКА (7) – по матчу в запасе. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
17:47
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:32
-
17:29
-
17:11
-
17:03
-
16:55
-
16:51
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:09
-
15:07
-
15:05
-
14:55
-
14:46
-
14:38
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:54
Партнерский контент