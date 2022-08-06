Виктор Мозес покинул стадион на костылях после матча «Урал» — «Спартак»

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес после матча красно-белых с екатеринбургским «Уралом» покинул стадион на костылях, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В первом тайме игрок получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. На 32-й минуте 31-летнего футболиста заменил полузащитник Михаил Игнатов.

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Голы на счету Квинси Промеса и Михаила Игнатова.

Красно-белые нанесли 26 ударов по воротам соперника, из них 10 — в створ.

«Спартак» набрал 10 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У «Зенита» (7) и ЦСКА (7) – по матчу в запасе. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.