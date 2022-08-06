ЦСКА — «Факел»: Медина с пенальти вывел хозяев вперёд на 70-й минуте

Сегодня, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА встречается с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 42-й минуте матча Ян Бобровский назначил 11-метровый удар после подсказки Сергея Карасёва, посоветовавшего главному арбитру посмотреть VAR. Пенальти реализовал Георгий Гонгадзе и вывел воронежскую команду вперёд. На 57-й минуте Константин Кучаев после паса Фёдора Чалова пробил из-за пределов штрафной и счёт сравнял. На 68-й минуте ЦСКА получил право на пенальти, который также был назначен после просмотра VAR. Удар реализовал Хесус Медина.



Обслуживает матч ЦСКА — «Факел» бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Помогают ему Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). Резервный судья — Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитр VAR — Сергей Карасёв (Москва), его помощником выступает Адлан Хатуев (Грозный).