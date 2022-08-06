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Стало известно, почему ЦСКА опередил «Спартак» в турнирной таблице при равных показателях

Стало известно, почему ЦСКА опередил «Спартак» в турнирной таблице при равных показателях
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Сегодня, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА встречался с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:1. Московская команда набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице, опередив «Спартак».

Фото: Сайт РПЛ

У красно-белых такое же количество очков, такая же разница голов, такое же количество забитых и пропущенных мячей. Однако на сайте Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА числится как ПФК ЦСКА. «П» находится в российском алфавите раньше, чем «С», поэтому сейчас ЦСКА занимает промежуточное первое место в чемпионате страны.

Обогнать обе команды может «Зенит», если одержит победу над «Ахматом» и улучшит разницу забитых и пропущенных мячей.

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