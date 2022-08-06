«Промолчал, усугубил травму». Федотов объяснил, почему не играет Ушаков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему не играет нападающий команды Егор Ушаков.

«Хочу, чтобы не было никаких кривотолков. Ушакову не хватает тренировочной деятельности. Он пропустил почти два сбора. Вернулся, но выбыл перед самым началом чемпионата. Он выступал за молодёжку, были мышечные спазмы. Егор промолчал, травму усугубил. Ему надо тренироваться, набирать кондиции.



У Щенникова старые болячки. Воспаление коленного сухожилия», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с первой позиции. В следующем туре команда Федотова сыграет в гостях с «Зенитом» на «Газпром Арене».