«Краснодар» разгромил «Локомотив», у железнодорожников два очка в четырёх матчах

Cегодня, 6 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре местная одноимённая команда принимала московский «Локомотив» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток Владислава Безбородова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.



На 78-й минуте защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес открыл счёт дальним ударом. Мяч коснулся рук Даниила Худякова, но залетел в ворота. Это первый гол для Рамиреса в РПЛ. На 83-й минуте Олакунле Олусегун убежал от Бабкина и увеличил преимущество своей команды, а на последних минутах оформил дубль.

«Краснодар» одержал первую победу в чемпионате России и набрал пять очков (четвёртое промежуточное место). «Локомотив» (2) — 13-й.

Обслуживала матч «Краснодар» — «Локомотив» бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему Максим Гаврилин (Владимир) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервным судьёй был Юнус Кошко (Белореченск). Арбитром VAR выступал Игорь Панин (Дмитров), его помощником — Валерий Данченко (Уфа).