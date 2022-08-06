Защитник «Зенита» Чистяков: соперники тоже будут терять очки

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал ничью своей команды с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



«Повода радоваться, наверное, нет. Но то, что мы увезли отсюда ничью, по такой игре, с удалением… Мне кажется, это неплохо. Впереди ещё много игр, соперники тоже будут терять очки. Не хотелось, конечно, нам здесь терять очки, но это футбол, так получилось. Мы сейчас разберём по приезде эту игру и будем двигаться дальше. Хорошо, что не пропустили, выстояли в меньшинстве», – приводит слова Чистякова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В следующем туре «Зенит» встретится на «Газпром Арене» с московским ЦСКА. Матч состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.