Клопп: результат — ничья, но уровень нашей игры — это поражение
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ход поединка 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом», завершившегося вничью (2:2).
«Самое лучшее в сегодняшней игре — это её результат. Мы заработали одно очко в очень плохой игре. Результат хороший, не думаю, что мы заслуживали большего. Уровень нашего футбола должен быть сильно улучшен.
Наша игра — это поражение, хотя таковым и не стал результат. Мы должны понять, что произошло сегодня, но я не хочу принижать заслуги «Фулхэма» в сегодняшнем матче. Соперники были очень хороши.
Это моя ответственность — понять, почему мы показали отличную игру в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити», а спустя семь дней сыграли в точности наоборот», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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