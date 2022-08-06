Клопп: результат — ничья, но уровень нашей игры — это поражение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ход поединка 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом», завершившегося вничью (2:2).

«Самое лучшее в сегодняшней игре — это её результат. Мы заработали одно очко в очень плохой игре. Результат хороший, не думаю, что мы заслуживали большего. Уровень нашего футбола должен быть сильно улучшен.

Наша игра — это поражение, хотя таковым и не стал результат. Мы должны понять, что произошло сегодня, но я не хочу принижать заслуги «Фулхэма» в сегодняшнем матче. Соперники были очень хороши.

Это моя ответственность — понять, почему мы показали отличную игру в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити», а спустя семь дней сыграли в точности наоборот», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».