«Специя» забила пять голов «Комо» и вышла в следующий раунд Кубка Италии
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Завершился первый раунд Кубка Италии, в котором «Специя» принимала «Комо». Встреча прошла в Специи на стадионе «Альберто Пикко» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Счёт в матче «Специя» открыла на 43-й минуте после точного удара Мбала Н'Зола. На 55-й минуте Алехандро Санчес сравнял счёт. Спустя 6 минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Комо», который реализовал Даньеле Верде. На 71-й минуте Давид Стрелец забил третий мяч в ворота «Специи». На 76-й минуте Мбала Н'Зола довёл счёт до разгромного. За минуту до конца основного времени матча Даниэль Мальдини поставил окончательную точку в этой встрече.
Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче одержал победу над «Ювентусом».
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