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«Специя» забила пять голов «Комо» и вышла в следующий раунд Кубка Италии

«Специя» забила пять голов «Комо» и вышла в следующий раунд Кубка Италии
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Завершился первый раунд Кубка Италии, в котором «Специя» принимала «Комо». Встреча прошла в Специи на стадионе «Альберто Пикко» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Счёт в матче «Специя» открыла на 43-й минуте после точного удара Мбала Н'Зола. На 55-й минуте Алехандро Санчес сравнял счёт. Спустя 6 минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Комо», который реализовал Даньеле Верде. На 71-й минуте Давид Стрелец забил третий мяч в ворота «Специи». На 76-й минуте Мбала Н'Зола довёл счёт до разгромного. За минуту до конца основного времени матча Даниэль Мальдини поставил окончательную точку в этой встрече.

Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче одержал победу над «Ювентусом».

Кубок Италии. 1-й раунд
06 августа 2022, суббота. 19:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
5 : 1
Комо
Комо
1:0 Н'Зола – 43'   1:1 Санчес – 55'   2:1 Верде – 60' (пен)   3:1 Стрелец – 71'   4:1 Н'Зола – 76' (пен)   5:1 Мальдини – 89'
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