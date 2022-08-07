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Петраков рассказал, как сборная Украины будет готовиться к матчам Лиги наций в сентябре

Петраков рассказал, как сборная Украины будет готовиться к матчам Лиги наций в сентябре
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как команда будет готовиться к матчам Лиги наций, которые состоятся в сентябре.

«Совершенно точно сказать пока не могу — это зависит от того, как будут выступать наши клубы в еврокубках. Скорее всего, мы соберемся где-то под Варшавой, хотелось бы 16 сентября, с игроками, которые, мы надеемся, будут играть в еврокубках, и будут базироваться в Польше. А что касается легионеров, то я уже назначил тренировку на вечер 19 сентября в Глазго — там команда соберется в полном составе. Мы прибудем туда, вылетев утром из Варшавы, а ребята из иностранных чемпионатов должны приехать в течение дня», — приводит слова Петракова Украинская ассоциация футбола.

21 и 27 сентября сборная Украины встретится с Шотландией, а 24 сентября команда встретится с Арменией.

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