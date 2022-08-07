Циннбауэр – о разгроме в Краснодаре: нас наказали контратаками

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итог выездного матча чемпионата России с «Краснодаром», который завершился для его команды поражением со счётом 0:3.



«До 75-й минуты наша команда смотрелась хорошо, единственное, чего нам не хватало – это превратить свои шансы в гол, не хватало последней передачи. В определённые периоды мы больше доминировали, владели мячом. Старались высоко прессинговать, не давать «Краснодару» начинать атаки так, как они любят и умеют делать. Что касается игры в обороне, после того, как «Краснодар» забил первый мяч, мы потеряли структуру и были, можно сказать, наказаны быстрыми контратаками. Надеюсь, травмированные игроки поправятся в скором времени и помогут нам в предстоящих матчах», – приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».



«Краснодар» победил «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ благодаря голу Кристиана Рамиреса и дублю Олакунле Олусегуна в концовке матча. Для железнодорожников это второе подряд поражение с крупным счётом – в предыдущем матче их разгромил «Зенит» (5:0).