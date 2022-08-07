Джикия – о победе «Спартака» над «Уралом»: могли забить больше, но главное, что победили

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об итогах поединках 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Да, могли забить больше, но главное, что победили. Давайте не будем думать о чемпионстве, потому что прошёл лишь четвертый тур. Спокойно продолжим работать», — передаёт слова капитана красно-белых один из корреспондентов Sport24.

Джикия также отметил, что для того, чтобы его команда не думала об этой ситуации, ребятам не следует задавать такие вопросы.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 10 очков. Столько же очков имеет и другая московская команда – ЦСКА. В следующем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретится с «Сочи». Поединок состоится 14 августа, начало – 20:00 мск.