Леонид Федун раскритиковал игру «Спартака» после победы в матче с «Уралом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал реализацию моментов клуба во время матча четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Матч состоялся в Екатеринбурге и завершился победой «Спартака» со счётом 2:0.
«Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то ещё. Надо было побеждать «Урал» с более крупным счетом, легкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 10 очков. Столько же очков и у лидирующего ЦСКА. В следующем туре РПЛ команда встретится с «Сочи». Матч состоится 14 августа, начало – 20:00 мск.
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