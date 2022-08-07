Джикия: у меня проблемы с получением Fan ID? Соболев просто шутить не умеет

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о неумении нападающего Александра Соболева шутить, а также ответил на вопрос о том, какой интерес вызывают у него матчи Медиалиги.

«Соболев сказал, что у меня возникли проблемы с оформлением Fan ID из-за моего гражданства? Единственная проблема в том, что Соболев не умеет шутить.

Медиалига интереснее, чем некоторые матчи РПЛ? Какие-то матчи, возможно, да. Например, моей команды», — приводит слова Георгия Джикии Sport24.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, куда перешёл из пермского «Амкара». После четырёх туров РПЛ «Спартак» имеет в своём активе 10 очков и занимает второе место турнирной таблицы.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.