Джикия: у меня проблемы с получением Fan ID? Соболев просто шутить не умеет
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Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о неумении нападающего Александра Соболева шутить, а также ответил на вопрос о том, какой интерес вызывают у него матчи Медиалиги.
«Соболев сказал, что у меня возникли проблемы с оформлением Fan ID из-за моего гражданства? Единственная проблема в том, что Соболев не умеет шутить.
Медиалига интереснее, чем некоторые матчи РПЛ? Какие-то матчи, возможно, да. Например, моей команды», — приводит слова Георгия Джикии Sport24.
Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, куда перешёл из пермского «Амкара». После четырёх туров РПЛ «Спартак» имеет в своём активе 10 очков и занимает второе место турнирной таблицы.
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