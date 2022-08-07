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Саша Зделар: надеемся, фанаты ЦСКА скоро вернутся на стадион — мы по ним скучаем

Саша Зделар: надеемся, фанаты ЦСКА скоро вернутся на стадион — мы по ним скучаем
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар выразил надежду, что болельщики армейцев вернутся на стадион. Фанаты бойкотируют матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из-за введения Карты болельщика (Fan ID).

«Я отлично чувствую себя в команде, меня прекрасно приняли. На матче была классная атмосфера, хотя мы скучаем по фанатам. Все знают, что случилось. Надеемся, что они скоро вернутся на стадион, получат то, что они хотят», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

27-летний Зделар подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Соглашение между бывшим футболистом «Партизана» и российской командой рассчитано на три сезона с возможностью продления.

С 2016 по 2020 год Зделар вызывался в сборную Сербии, в составе которой провёл три игры, включая товарищескую со сборной России (1:1).

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