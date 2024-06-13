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У защитника «Спартака» Алексиса Дуарте родился сын

У защитника «Спартака» Алексиса Дуарте родился сын
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Алексис Дуарте стал отцом! Поздравляем Алексиса и его жену Жасмин с рождением сына», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 24-летний Алексис Дуарте провёл 27 матчей. Также на счету парагвайского защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Дуарте пополнил состав «Спартака» в 2023 году.

«Спартак» завершил чемпионат России на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. В шестой раз подряд чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 57 очков.

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