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Мбаппе высказался о защитнике сборной Франции Юпамекано

Мбаппе высказался о защитнике сборной Франции Юпамекано
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о защитнике «трёхцветных» Деотшанкюле Юпамекано.

«Сейчас Юпамекано переживает трудный период. Нам предстоит посмотреть, как он с этим справится. Но он должен знать одно: с ним вся команда. Никто не забывает ЧМ-2022, проведённый на высоком уровне. Юпамекано никогда не разочаровывал. Во время подготовки к Евро-2024 тренеры и игроки пытались показать, что полностью доверяют ему и ценят его действия.

Он застенчиво вошёл в новый коллектив. Он сдержанный парень, которому может не нравиться повышенное внимание к игрокам сборной. Но когда знакомишься с ним поближе, замечаешь, что он любит посмеяться», — сказал Килиан Мбаппе в интервью изданию Ouest France.

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