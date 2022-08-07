Хесус Медина: у ЦСКА есть мечта — мы можем бороться за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина признался, что московская команда будет бороться за чемпионство. После 4-х туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) армейцы с 10-ю очками идут на первой строчке турнирной таблице.

«Не хочу говорить о судействе — нам нужно продолжать играть после любых решений. Мы можем бороться за чемпионство: для этого есть всё — хорошая игра, отличный тренер, классные игроки. Мы будем бороться. У нас есть мечта, поэтому мы усердно работаем», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Вчера, 6 августа, ЦСКА на своём поле одержал волевую победу над воронежским «Факелом» со счётом 4:1. В следующем туре команда Владимира Федотова сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь». Видеоролик: