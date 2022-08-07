Видеообзор разгромной победы «Торино» над «Палермо» в Кубке Италии
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Вчера, 6 августа, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине состоялся матч 1-го раунда Кубка Италии. Местный «Торино» разгромил «Палермо» со счётом 3:0 и прошёл в следующую стадию турнира.
Счёт в матче на 54-й минуте открыл Саша Лукич с передачи Неманьи Радоньича. На 73-й этот же дуэт сотворил второй гол команды, но на этот раз Лукич отдал голевой пас Радоньичу. Финальную точку в матче поставил Пьетро Пеллегри с передачи Уилфрида Синго.
Видеообзор матча. Кубок Италии, 1-й раунд. «Торино» 3:0 «Палермо»:
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В первом туре чемпионата Италии «Торино» в гостевом матче встретится с дебютантом Серии А «Монцой». Матч пройдёт 13 августа.
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