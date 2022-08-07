Защитник «Спартака» Чернов высказался о травме Виктора Мозеса в матче с «Уралом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал травму, полученную хавбеком москвичей Виктором Мозесом в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:2). Нигерийский футболист покинул поле на 33-й минуте.

«Я подошёл к нему в перерыве, хотел узнать, как у него дела. Он ничего не ответил. Я так понял, что травма достаточно серьёзная», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

31-летний Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года, когда красно-белые арендовали его у миланского «Интера». Позднее трансфер Виктора был выкуплен за € 5 млн. Вместе со «Спартаком» Мозес выиграл Кубок России в сезоне-2021/2022.

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