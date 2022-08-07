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Главный тренер «Торино» не вышел к журналистам после матча Кубка Италии

Главный тренер «Торино» не вышел к журналистам после матча Кубка Италии
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Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич не вышел к журналистам после разгромной победы своей команды над «Палермо» (3:0) в первом раунде Кубка страны. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

«Тренер сосредоточен на техническом аспекте и на тренировке футболистов, поэтому он не хочет тратить энергию на различные дискуссии.

Мы потеряли восемь важных игроков, и нам нужно их заменить, но об этом уже было сказано. Теперь ждём новостей», — заявил помощник Юрича.

Счёт в матче на 54-й минуте открыл Саша Лукич с передачи Неманьи Радоньича. На 73-й этот же дуэт организовал второй гол команды, но на этот раз уже Лукич отдал голевой пас Радоньичу. Финальную точку в матче поставил Пьетро Пеллегри с передачи Уилфрида Синго.

Видеообзор матча. Кубок Италии, 1-й раунд. «Торино» 3:0 «Палермо»:

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