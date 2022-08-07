Три гола в дополнительное время — в видеообзоре матча Кубка Италии «Лечче» — «Читтаделла»

5 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии, в котором встретились «Лечче» и «Читтаделла». Игра проходила на стадионе «Виа Дель Маре» (Лечче, Италия) и завершилась победой гостевой команды в дополнительное время со счётом 3:2.

«Читтаделла» выбила «Лечче» из розыгрыша Кубка Италии

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Основное время матча закончилось с ничейным счётом 1:1. Игра перешла в дополнительное время, в течение которого команды успели забить три гола на двоих. Сначала «Читтаделла» выстрелила дуплетом, отметившись двумя взятиями ворот. После этого гости сели в оборону, а хозяева сумели ответить лишь одним своим голом. Как итог, финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Читтаделлы».

Таким образом, «Читтаделла» выходит в 1/16 финала Кубка Италии, где встретится с «Торино».