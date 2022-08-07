Мирзов о «Торпедо»: у наших ворот не было столько моментов, даже когда играли с «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал исход матча с «Торпедо», завершившегося со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Юрана.

«Они хорошо играли, тоже на победу. Бежали вперёд. Поэтому у нас были моменты. У них тоже были моменты, потому что атаковали большим количеством. Интересная игра получилась. Похоже, что они аутсайдеры? По тому, как они играли, нет. Хорошо играли, создавали моменты. Если брать четыре тура, то именно сегодня у наших ворот было много моментов. Столько не было, даже когда играли с «Зенитом»», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Химки» набрали семь очков и поднялись промежуточно на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.

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