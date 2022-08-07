Илья Лантратов: в «Химках» золотая атмосфера

Голкипер «Химок» Илья Лантратов положительно оценил атмосферу в команде. Сегодня, 7 августа, подмосковный клуб в матче 4-го тура РПЛ обыграл «Торпедо» со счётом 3:1.
«В «Химках» вообще золотая атмосфера. Есть костяк команды, который с ФНЛ ещё. Есть ребята, с которыми мы играем два-три сезона, и взаимопонимание хорошее. В целом коллектив хороший», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. Спустя 10 минут «Торпедо» получило право на пенальти, который реализовал Алексей Померко. На 68-й Александр Долгов с паса Александра Ломовицкого вывел «Химки» вперёд, а уже через четыре минуты оформил дубль (пас Кирилла Боженова) и установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Химок».
«Химки» набрали семь очков и поднялись промежуточно на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.
- 7 августа 2022
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