Холанд стал вторым игроком в истории «Ман Сити», оформившим дубль в дебютном матче

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал вторым игроком в истории клуба, оформившим дубль в своём дебютном матче с «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Opta Sports. Ранее такого достижения добивался аргентинец Серхио Агуэро в 2011 году.
Сначала на 36-й минуте встречи Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар, пробив в притирку с левой штангой – голкипер полетел в противоположном направлении. На 65-й минуте встречи Холанд вышел один на один с вратарём после разрезающей передачи Кевина Де Брёйне: нападающий низом отправил мяч в сетку, установив итоговый счёт матча – 2:0.
В свою очередь, Серхио Аугэро смог отличиться в 2011 году дублем против «Суонси Сити». Тот матч «горожане» выиграли со счётом 4:0, а кроме забитых голов, форвард отметился ассистом через себя на Давида Сильву.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»
- 7 августа 2022
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