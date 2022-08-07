«Шинник» Евсеева уступил махачкалинскому «Динамо» в Первой лиге

В Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» завершился матч 4-го тура Первой лиги (ранее — ФНЛ). Местное «Динамо» принимало «Шинник», который возглавляет Вадим Евсеев. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.



На 28-й минуте счёт в матче открыл Ражаб Магомедов, который вывел «Динамо» вперёд. На 64-й минуте Артём Кулишев восстановил равновесие в счёте, но в концовке точный удар Чингиза Агабалаева принёс хозяевам победу.



Обе команды в минувшем сезоне выступали в ФНЛ-2, но завоевали путёвку в более высокий дивизион.



Махачкалинцы набрали семь очков, они занимают 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» с четырьмя очками находится на 12-м месте.



В следующем туре махачкалинцы сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», а «Шинник» будет принимать «Родину».