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«Шинник» Евсеева уступил махачкалинскому «Динамо» в Первой лиге

«Шинник» Евсеева уступил махачкалинскому «Динамо» в Первой лиге
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В Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» завершился матч 4-го тура Первой лиги (ранее — ФНЛ). Местное «Динамо» принимало «Шинник», который возглавляет Вадим Евсеев. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На 28-й минуте счёт в матче открыл Ражаб Магомедов, который вывел «Динамо» вперёд. На 64-й минуте Артём Кулишев восстановил равновесие в счёте, но в концовке точный удар Чингиза Агабалаева принёс хозяевам победу.

Обе команды в минувшем сезоне выступали в ФНЛ-2, но завоевали путёвку в более высокий дивизион.

Махачкалинцы набрали семь очков, они занимают 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» с четырьмя очками находится на 12-м месте.

В следующем туре махачкалинцы сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», а «Шинник» будет принимать «Родину».

Первая лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Магомедов – 28'   1:1 Кулишев – 64'   2:1 Агабалаев – 86'
Удаления: нет / Грузнов – 89'
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