«Шинник» Евсеева уступил махачкалинскому «Динамо» в Первой лиге

В Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» завершился матч 4-го тура Первой лиги (ранее — ФНЛ). Местное «Динамо» принимало «Шинник», который возглавляет Вадим Евсеев. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.
На 28-й минуте счёт в матче открыл Ражаб Магомедов, который вывел «Динамо» вперёд. На 64-й минуте Артём Кулишев восстановил равновесие в счёте, но в концовке точный удар Чингиза Агабалаева принёс хозяевам победу.
Обе команды в минувшем сезоне выступали в ФНЛ-2, но завоевали путёвку в более высокий дивизион.
Махачкалинцы набрали семь очков, они занимают 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» с четырьмя очками находится на 12-м месте.
В следующем туре махачкалинцы сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», а «Шинник» будет принимать «Родину».
- 7 августа 2022
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