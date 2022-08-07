Андрей Кобелев оценил победу «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу москвичей в матче 4-го тура РПЛ. Бело-голубые обыграли в гостях «Крылья Советов» со счётом 2:0.



«У «Крыльев» получилась неоднозначная игра: несколько игроков основного состава не играло. Во второй половине первого тайма — после пропущенного мяча— «Крылья» владели инициативой, и были даже моменты, чтобы забить гол. Но уровень футболистов московского клуба на сегодняшний день выше, и индивидуальное мастерство принесло победу московскому клубу. Я бы не сказал, что «Крылья» выглядели хуже «Динамо», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Московское «Динамо» набрало восемь очков и поднялось на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (4) — на 10-м месте.