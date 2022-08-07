«Динамо» уверенно обыграло «Крылья Советов» в матче 4-го тура РПЛ
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В матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 13-й минуте встречи счёт открыл защитник «Динамо» Роберто Фернандес. На 60-й минуте нападающий Вячеслав Грулёв упрочил преимущество московской команды, забив гол после передачи полузащитника «Динамо» Николы Моро. На 83-й минуте встречи хозяева отправили мяч в ворота «Динамо», однако позже вмешательства VAR гол был отменён.
Московское «Динамо» набрало восемь очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (4) — на десятом месте.
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