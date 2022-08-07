Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Динамо» 0:2, результат матча 4-го тура РПЛ 7 августа 2022 года

«Динамо» уверенно обыграло «Крылья Советов» в матче 4-го тура РПЛ
Комментарии

В матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 13-й минуте встречи счёт открыл защитник «Динамо» Роберто Фернандес. На 60-й минуте нападающий Вячеслав Грулёв упрочил преимущество московской команды, забив гол после передачи полузащитника «Динамо» Николы Моро. На 83-й минуте встречи хозяева отправили мяч в ворота «Динамо», однако позже вмешательства VAR гол был отменён.

Московское «Динамо» набрало восемь очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (4) — на десятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Фернандес – 13'   0:2 Грулёв – 60'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022