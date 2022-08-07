«Мы новые и другие». Медина — о схожести своей связки с Карраскелем и пары Лава с Карвальо

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о схожести своей связки с хавбеком Хорхе Карраскалем и связки бывших футболистов московского клуба Вагнера Лава и Даниэла Карвальо.



«Мы новые и другие. Просто стараемся выкладываться в каждой игре и не сравниваем себя. У них своя история — у нас своя», — приводит слова Медины Sport24.



Напомним, Медина стал игроком ЦСКА в январе текущего года и заключил контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона-2024/2025. Карраскаль перешёл в стан армейцев в феврале 2022 года.



Московский ЦСКА в четырёх встречах набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Аналогичные показатели имеет другой московский клуб — «Спартак».

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