Героический камбэк и обиднейший автогол. Видеообзор яркого матча «Венеция» — «Асколи»
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В матче первого раунда Кубка Италии «Венеция» принимала «Асколи». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На 36-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Асколи» Дарио Шарич. Результативную передачу отдал нападающий Софиан Бидауи. На 70-й минуте хавбек «Асколи» Марчелло Фальцерано упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи полузащитника Амато Чичиретти. На 88-й минуте форвард «Венеции» Хилмир Рафн Микаэльссон сократил отставание хозяев, а уже через минуту исландский футболист оформил дубль и сравнял счёт. В компенсированное время защитник «Венеции» Ной Бодуэн забил гол в собственные ворота.
Действующим обладателем Кубка Италии является миланский «Интер».
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