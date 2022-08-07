«Верона» крупно проиграла «Бари» в матче первого раунда Кубка Италии

В матче первого раунда Кубка Италии «Верона» дома на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» принимала «Бари». Встреча закончилась в пользу гостей – 4:1.



Первыми открыли счёт хозяева – на 16-й минуте встречи гол забил Кевин Ласанья. На 30-й минуте гости сравняли счёт благодаря мячу Майкла Фолоруншо, а на 44-й вышли вперёд – отличился итальянский форвард Валид Чеддира.



Во 2-м тайме «Бари» укрепил своё преимущество: на 53-й минуте Чеддира забил свой второй мяч во встрече. На 69-й хозяева остались в меньшинстве – Марко Фараони за минуту получил две жёлтые карточки и покинул поле. Гости воспользовались численным большинством, и на 78-й минуте Валид Чеддира оформил хет-трик, доведя счёт до разгромного – 4:1.



Действующим обладателем Кубка Италии является миланский «Интер».