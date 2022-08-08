Источник: «Аякс» отказался отпускать защитника Магальяна в ЦСКА

Амстердамский «Аякс» отказался отпускать аргентинского защитника Лисандро Магальяна в московский ЦСКА. Как сообщает Metaratings, голландский клуб не хочет продавать своего футболиста, и договориться с ними у армейцев пока не получилось.



Источник уточняет, что сам Магальян и его агенты довольны предложением московской команды. У футболиста есть желание выступать за армейцев в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).



Прошлый сезон Лисандро Магальян провёл в аренде в бельгийском клубе «Андерлехт». На счету 28-летнего аргентинца 24 матча в Высшей лиге, за ним зафиксирована одна голевая передача. За все встречи игрок получил четыре жёлтых карточки. Также Магальян выступал в итальянской Серии А за «Кротоне». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.