Тренер «Краснодара» рассказал, как Сафонов воспринял 7 пропущенных мячей на старте РПЛ
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о реакции голкипера команды Матвея Сафонова на семь пропущенных мячей в стартовых матчах РПЛ.
«Краснодар» в первом туре сыграл вничью с «Факелом» со счётом 2:2. Далее южане уступили «Спартаку» со счётом 1:4, а после этого победили «Урал» 3:1. И лишь в 4-м туре краснодарцам удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Южане разгромили «Локомотив» со счётом 3:0.
«Сафонов не тот человек, который будет за что-то переживать и думать об этом. Это очень сильный и волевой капитан команды. Он лидер, что неоднократно доказывал», — цитирует Сторожука Metaratings.
«Краснодар» набрал семь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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