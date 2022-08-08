Источник: «Барселона» ведёт переговоры с окружением Месси о его возвращении в 2023 году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта всерьёз нацелен вернуть 35-летнего аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси на «Камп Ноу». Об этом сообщил испанский журналист Хави Кампос в «Твиттере».

Как отмечает источник, в настоящее время Лапорта ведёт переговоры с окружением аргентинца о его возвращении в стан сине-гранатовых в 2023 году. Обсуждается вариант, при котором Месси разорвёт контракт с «ПСЖ» и подпишет соглашение с «Барселоной» сроком на один или два сезона. При этом всё менее вероятным становится вариант перехода Лионеля в один клубов американской MLS.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых Лионель провёл 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. С командой футболист выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

Накануне, в выездном матче первого тура чемпионата Франции с «Клермоном» Лионель оформил дубль и сделал результативную передачу.

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