Президент «Боруссии» отреагировал на обвинения Шульца в домашнем насилии

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалл отреагировал на обвинения в адрес защитника команды Нико Шульца в домашнем насилии.
«Я прочитал эти новости сегодня утром. У меня ещё не было возможности поговорить с Нико, но это необходимо сделать в ближайшее время. Нужно сформировать полную историю, дать ему шанс объясниться.
Должна ли «Боруссия» отстранить Шульца? Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то такое всплывает в прессе, сначала нужно выяснить – правда это или ложь», — приводит слова Раубалла Welt.
Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что бывшая девушка 29-летнего футболиста подала заявление в полицию в связи с многочисленными эпизодами домашнего насилия над ней со стороны Шульца, которые происходили в 2020 году. Прокуратура начала расследование и провела обыск в квартире немецкого защитника.
- 8 августа 2022
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