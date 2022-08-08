«Ювентус» отстранил нападающего Мойзе Кина от состава

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин был отстранён от команды за опоздание на один из матчей. Его место в атаке занял молодой футболист Матиас Соуле. Об этом сообщает Goal. По сведениям источника, итальянский клуб хотел досрочно завершить аренду 22-летнего игрока из «Эвертона» (до 2023 года), но Мойзе провёл хорошую предсезонную подготовку и дважды забил в ворота «Барселоны» (2:2) в товарищеском матче.
Кин играл за «Ювентус» с 2011 по 2019 год. Затем он перешёл в «Эвертон», а уже через сезон был арендован французским «ПСЖ». Ещё через сезон его на два года арендовал «Ювентус» с опцией выкупа.
Кин — нападающий сборной Италии. За национальную команду он дебютировал в 2018-м и с тех пор в 12 матчах забил четыре гола.
У каких футболистов самые огромные отступные? Видеоролик:
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