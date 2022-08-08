Широков: травма Мозеса — серьёзная потеря для «Спартака», но это шанс для Игнатова

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что хавбек красно-белых Михаил Игнатов может воспользоваться травмой Виктора Мозеса.

«Серьёзная кадровая потеря для «Спартака». Мозес хорошо начал чемпионат. Но есть те, кто сможет заменить, хоть игрока такого уровня нет, если бы Мозес всё время так играл. Могут Игнатов и Зиньковский закрепиться. Игнатов в последней игре именно на этой позиции играл. Это шанс больше для него», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

31-летний Мозес покинул поле на 33-й минуте матча с «Уралом» (2:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обследование выявило у Виктора повреждение ахиллова сухожилия. Мозес перенесёт операцию и пропустит около шести месяцев. Таким образом, он точно не сыграет в 2022 году и должен восстановиться к весенней части сезона.

Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик: