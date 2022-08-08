Широков предположил, когда Мозес вернётся на свой уровень после тяжёлой травмы

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на травму футболиста команды Виктора Мозеса. Нигериец из-за травмы и операции пропустит около полугода.
«Мозесу будет тяжело вернуться на свой уровень после долгого восстановления? Ерунда это всё. Там не такая серьёзная травма. Операция на ахилле — одна из самых лёгких операций. Единственная проблема — это восстановить подвижность. Думаю, с этим проблем не будет. Всё-таки в «Спартаке» хорошие реабилитологи работают.
С учётом того, что нужно ещё вернуться на тот уровень, то нужно месяцев 8–9. В следующем году будет в порядке. Потом его на годик продлят — нормально будет. Не думаю, что у нас за это время появится кто-то сильнее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик:
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