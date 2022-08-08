The Athletic: «Барселона» намерена аннулировать новый контракт де Йонга из-за нарушений

В руководстве «Барселоны» нашли нарушения в новом контракте полузащитника Френки де Йонга, который он заключил с командой в октябре 2020 года. Представители испанского клуба могут начать судебное дело в отношении бывших руководителей «Барселоны» из-за заключения подобного контракта. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в 2020-м 25-летний де Йонг продлил контракт с «Барселоной» на следующих условиях: он пошёл на понижение зарплаты в двух сезонах, но получил бы положенные ему € 18 млн по прежнему контракту в следующие четыре года. Сообщается, что подобные контракты также подписали Жерар Пике, Марк-Андре тер Штеген и Клеман Лангле.

Уточняется, что «Барселона» отправила де Йонгу письмо в середине июля, дав понять, что готова начать разбирательство относительно законности подобного соглашения и просит футболиста вернуться к условиям, которые были подписаны с ним при переходе в команду в 2019 году. По сведениям источника, предыдущее руководство клуба уверяет, что новая сделка была заключена законно.

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